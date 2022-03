Menu Carpailles ! Liebsdorf Liebsdorf Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-01 – 2022-04-15

Liebsdorf Haut-Rhin Liebsdorf EUR Entrée : Carpe cuite minute devant vous par un bouillon thaï, huile végétale, petit épeautre et chou-fleur cru et cuit, céleri branche Plat : Comme un Parmentier, carpe et poulet effilochés et cuits dans un jus de volaille, purée de pomme de terre, endive acidulée Dessert : Demi-pomme cuite façon tatin, crème d’Isigny fouettée, crumble au sarrasin et sorbet pomme Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. Restaurant fermé vendredi soir et samedi. +33 3 89 40 80 24 Entrée : Carpe cuite minute devant vous par un bouillon thaï, huile végétale, petit épeautre et chou-fleur cru et cuit, céleri branche Plat : Comme un Parmentier, carpe et poulet effilochés et cuits dans un jus de volaille, purée de pomme de terre, endive acidulée Dessert : Demi-pomme cuite façon tatin, crème d’Isigny fouettée, crumble au sarrasin et sorbet pomme Liebsdorf

