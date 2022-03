Menu Carpailles ! Hirsingue Hirsingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Venez fêter l'arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.

Piccata de carpe sur sa salade folle
Petites escalopes de carpe poêlées aux épices douces avec leur salade mêlée

Duo de carpe aux saveurs du terroir
Quenelles et filet de carpe sur son lit de choucroute sauce pinot noir

***

Assiette de goujonnettes de carpe
Filet de carpe frite aux deux sauces servi sur assiette avec salade et pommes frites

***

Croustillant de poisson d'Avril
Feuilleté sur mousse au Kirsch et salade de fruits et sa glace

+33 3 89 40 50 60

