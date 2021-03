Eglingen Eglingen Eglingen, Haut-Rhin Menu Carpailles ! Eglingen Catégories d’évènement: Eglingen

Haut-Rhin

Menu Carpailles !, 21 mars 2021

Eglingen Haut-Rhin Eglingen EUR Plat Pavé de filet de carpe en croûte de pommes de terre sur lit de choucroute, sauce Wolfberger « Carpe d’or » OU filets de carpe *** Dessert Forêt noire maison OU tiramisu framboise Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. +33 3 89 25 30 29 Fêtez l’arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe. Plat Pavé de filet de carpe en croûte de pommes de terre sur lit de choucroute, sauce Wolfberger « Carpe d’or » OU filets de carpe *** Dessert Forêt noire maison OU tiramisu framboise

