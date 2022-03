Menu Carpailles ! Eglingen Eglingen Catégories d’évènement: Eglingen

Haut-Rhin

Menu Carpailles ! Eglingen, 1 avril 2022, Eglingen.

2022-04-01 – 2022-04-15

Eglingen Haut-Rhin

EUR

Entrée
Terrine de foie gras de canard aux éclats de carpe fumée

***

Plat
Pavé de filet de carpe rôti, sauce "Carpe d'or", riz vénéré et poêlée de légumes

***

Dessert
Parfait glacé Forêt Noire OU entremet aux fraises, crème mascarpone à la pistache

Fêtez l'arrivée du printemps avec les Carpailles ! Les restaurateurs participant à cet événement proposeront des menus originaux à base de carpe.

