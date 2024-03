Menu buffet bistronomique « Grande soirée Fête du Littoral » village Saint-Lary-Soulan, samedi 16 mars 2024.

Menu buffet bistronomique « Grande soirée Fête du Littoral » village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Banc d’huîtres N°3

Huîtres Arcachon de Capucine / Marennes spéciale Fine de claire

Fines Céline Bretagne / Bouzigues

Trilogie de Jambons AOP et AOC

Noir de Bigorre, Kintoa (Basque) et Prisuttu (Corse)

Petits paninis

Sardine, chèvre frais au coulis de Piquillos et Napoléon

Truite fumée, houmous de Tarbais, pesto de noix de cajou et Napoléon

Noir de Bigorre, crème de brebis et cerise noire et Napoléon

Assortiment de Tapas et mises en bouche

Tartare de Saint-Jacques à l’humeur du moment

Tartare de Gambas, boudin de noir de Bigorre et mangue

Œuf Mimosa de la mer

Pain nordique et rillette de poisson au chèvre frais

Tartelette de Boudin de Noir de Bigorre

Toast de rillette de Noir de Bigorre et pickles de salicorne

Shot de soupe de poisson, croûtons et rouille

Paëlla mer / terre

Encornets à la Basquaise

Plateau de fromages sélection du littoral du Mont Royal (MOF)

Buffet de desserts Spécialités du littoral

Gâteaux Basque / Gâteaux Basque à la cerise / Canneléx Bordelais /

Kouign-amann Breton / déclinaison de mini crêpes / Sorbet cidre-pomme

Prix repas 35€ (boissons non comprises) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

