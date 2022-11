Menu Alsacien Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Catégories d’évènement: Nivre

Menu Alsacien Ouroux-en-Morvan, 26 novembre 2022

Nivre Ouroux-en-Morvan Nièvre Menu à 23€/pers : Quiche maison, lardons oignons, gratinée au Munster sur salade; Choucroute au Riesling; Fromage blanc; tarte maison aux Questches et glace vanille. Menu proposé également le dimanche 27 novembre de 12h à 13h30

Réservation conseillée +33 3 86 78 15 55

