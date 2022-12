Menu à emporter du Relais de Gascogne pour la Saint-Sylvestre Mézin, 31 décembre 2022, Mézin Mézin.

Menu à emporter du Relais de Gascogne pour la Saint-Sylvestre

2022-12-31 – 2022-12-31

Le Relais de Gascogne prépare votre menu du Réveillon de l’an à emporter à la maison. Passer votre commande dès à présent :

– Gourmandise de canard du chef et sa gelée au gros manseng

– Coquille de fruits de mer à gratiner

– Pièce de veau braisée et sa sauce au foie gras OU Chapon rôti et sa sauce aux cèpes

– Légumes de saison

– Fondant au chocolat et son coulis de coing

+33 5 53 65 79 88 Relais de Gascogne

