Michel Boujenah – Adieu les Magnifiques – Tournée THEATRE FRANCIS PALMERO Catégories d’Évènement: 6500

Menton Michel Boujenah – Adieu les Magnifiques – Tournée THEATRE FRANCIS PALMERO, 19 novembre 2023, MENTON. Michel Boujenah – Adieu les Magnifiques – Tournée THEATRE FRANCIS PALMERO. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:00 (2023-11-19 au ). Tarif : 20.0 à 42.5 euros. En accord avec les Magnifiques, présente : ce spectacle Le spectacle initialement prévu le 26/10/23 est reporté au 06/04/24, même salle. Les billets restent valables. Michel Boujenah Votre billet est ici THEATRE FRANCIS PALMERO MENTON 8 avenue Boyer 6500 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 6500, Menton Autres Lieu THEATRE FRANCIS PALMERO Adresse 8 avenue Boyer Ville MENTON Departement 6500 Lieu Ville THEATRE FRANCIS PALMERO latitude longitude 43.774423714211224;7.497659323380804

THEATRE FRANCIS PALMERO MENTON 6500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/