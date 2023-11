Bal Folk MareSole Menton plage de les sablettes 06500, Menton (06) Bal Folk MareSole Menton plage de les sablettes 06500, Menton (06), 26 novembre 2023, . Bal Folk MareSole Dimanche 26 novembre, 14h00 Menton plage de les sablettes 06500, Menton (06) offerta libera BAL FOLK MERESOLEIL. h 14 atelier avec Ezio. h15.30 bal folk avec L’AM’ARANTE ,musicienne de Menton ,a finir a 17,30. Gratuit source : événement Bal Folk MareSole publié sur AgendaTrad Menton plage de les sablettes 06500, Menton (06) plage des les sablettes Menton,06500

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

