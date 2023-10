Colonie apprenante » Kohlo-Lanta » menton Menton, 16 octobre 2023, Menton.

Colonie apprenante » Kohlo-Lanta » 16 – 20 octobre menton 150 €

Les « Colos apprenantes » sont proposées par le Service Jeunesse de la Ville de Menton depuis l’été 2021. Elles ont pour but de proposer des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

Pour les vacances de la Toussaint, le Service Jeunesse vous propose une colonie :

Colonie apprenante «Kohlo-Lanta» pour les jeunes de la 6ème à la terminale à Gorbio du 23 au 27 octobre 2023.

Il s’agit de réaliser 5 jours et 4 nuits sur la commune de Gorbio. L’objectif principal de cette colonie sera de développer leur esprit d’équipe et la cohésion de groupe.

Les jeunes réaliseront des ateliers de découverte de leurs propres limites afn de se tester et d’aller au bout de leurs capacités.

Ils apprendront à réaliser des simulations de pièges, pister des animaux, reconnaissance des espèces, entretenir un camp (construction d’abris), réalisation des repas en autonomie..

menton Menton 06500 Alphonse Daudet centre La passerelle Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.10.51.00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T08:00:00+02:00 – 2023-10-16T23:59:00+02:00

2023-10-20T00:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:28:00+02:00

Aventure