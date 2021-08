Menton Ma ville est Tango Ville de Menton, 16 septembre 2021, Menton.

Le tango est une mélancolie, où l’âme cherche à exalter les bonheurs et les espoirs enfouis. « Le Tango est ce port amical où s’ancre l’illusion » Horacio Ferrer. Le tango est un voyage vers l’inconnu, tel un bateau ivre à la dérive frappé par les vagues et balayé par la houle. Le tango est un périple dangereux mais vital où l’on ne sait jamais si l’on amarre, si l’on chavire, si l’on s’échoue… Le Tango est une poésie où les mots et les notes expriment dans leurs figures lascives et leurs pas de deux, les maux et les utopies perdues. Le tango est une rencontre à la fois inattendue et enivrante faisant naître l’éveil fulgurant des cœurs, des corps et des âmes. Le tango est un « abrazo », une étreinte passionnée aux gestes de velours, aux regards soutenus dont jaillit dans la pénombre, un tourbillon d’émotions, le tourbillon de la vie… Si l’esprit même du tango est sorti de la rue Menton, ma ville est Tango le sublime au cœur de la cité avec les battements sourds de l’Argentine. Programme complet sur [https://www.tango-menton.fr/](https://www.tango-menton.fr/) Informations : Office de Tourisme : 04 83 93 70 20

Deux jours de rythmes, de fièvre, de sensualité, de pas de deux, d’enlacements passionnés…

