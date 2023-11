Tu Veux Ou Tu Veux Pas ! CASINO BARRIERE Catégories d’Évènement: 6500

Menton Tu Veux Ou Tu Veux Pas ! CASINO BARRIERE, 9 mars 2024, MENTON. Tu Veux Ou Tu Veux Pas ! CASINO BARRIERE. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:00 (2024-03-09 au ). Tarif : 22.0 à 27.5 euros. ASECA présente ce spectacle Julien est l’homme que toutes les femmes s’arrachent, pour ses talents de séducteur. Il est reconnu publiquement comme tel, sur les sites de rencontres. Ce rôle de sexlover, voire de sexaddict lui sied parfaitement. Lise, très déçue par de nombreuses aventures sans lendemain, consacre toute son existence à son travail de médecin. Même pas un crush à l’horizon. Elle voit un jour débouler dans son cabinet, Julien le tombeur. Il a besoin d’elle pour se remettre en forme physiquement. Est-ce un désaxé ? Un bipolaire ? Ou a-t-il vraiment déclaré une maladie inconnue jusqu’à aujourd’hui ? L’absurdité de la situation pourrait déboucher sur la rencontre de deux âmes profondément seules. Auteurs : Jérôme Paquatte Distribution : Amaury Jansens – Laétitia Valstar Spectacle présenté dans le cadre intimiste d’une ancienne salle de cinéma de 200 places seulement, classée au patrimoine de la région PACA.N° de téléphone accès PMR : 04 92 10 16 16 Amaury Jansens Amaury Jansens Votre billet est ici CASINO BARRIERE MENTON 2 ave Félix Faure 6500 22.0

