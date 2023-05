74ème Festival de Musique de Menton – Alexandre Kantorow & l’Orchestre Sinfonia Varsovia Parvis de la Basilique Saint Michel Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

74ème Festival de Musique de Menton – Alexandre Kantorow & l’Orchestre Sinfonia Varsovia Parvis de la Basilique Saint Michel, 5 août 2023, Menton. Concert de clôture avec : Alexandre Kantorow, piano, l’Orchestre Sinfonia Varsovia et Aziz Shokhakimov à la direction..

2023-08-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-05 23:30:00. EUR.

Parvis de la Basilique Saint Michel Place de l’église

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Closing concert with : Alexandre Kantorow, piano, the Sinfonia Varsovia Orchestra and Aziz Shokhakimov conducting. Concierto de clausura con : Alexandre Kantorow, piano, la orquesta Sinfonia Varsovia y Aziz Shokhakimov al frente. Abschlusskonzert mit : Alexandre Kantorow, Klavier, das Orchester Sinfonia Varsovia und Aziz Shokhakimov als Dirigent. Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

