74ème Festival de Musique de Menton – Igudesman & Joo Parvis de la Basilique Saint Michel, 25 juillet 2023, Menton.

Soirée humour en musique.

Aleksey Igudesman, violon – Hyung-Ki Joo, piano

Programme : « And now Rachmaminov », à l’occasion du 150e anniversaire du compositeur.

1ere française..

2023-07-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-25 23:30:00. EUR.

Parvis de la Basilique Saint Michel Place de l’église

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening of musical humour.

Aleksey Igudesman, violin – Hyung-Ki Joo, piano

Programme: « And now Rachmaminov », on the occasion of the composer’s 150th birthday.

French premiere.

Una velada de humor musical.

Aleksey Igudesman, violín – Hyung-Ki Joo, piano

Programa: « Y ahora Rachmaminov », con motivo del 150 aniversario del compositor.

estreno en Francia.

Humorvoller Abend mit Musik.

Aleksey Igudesman, Violine – Hyung-Ki Joo, Klavier.

Programm: « And now Rachmaminov », anlässlich des 150. Geburtstags des Komponisten.

Französische Premiere.

