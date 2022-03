MENTON ACADÉMIE CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du vendredi 8 juillet au mardi 19 juillet à CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE

Le séjour “Menton Académie” s’adresse à des jeunes de 13 à 17 ans qui souhaitent pratiquer, au choix : le Théâtre, le Chant, le Cinéma ou le Hip Hop en profitant des joies d’un séjour de vacances sous le soleil de la Côte d’Azur… Encadrés par une équipe composée d’un(e) comédien(ne), d’un réalisateur, d’une chanteuse, d’un danseur, professeur en conservatoire et d’animateurs diplômés du BAFA, nos apprenti(e)s artistes découvrent lors de ce séjour les différentes étapes de l’organisation d’un spectacle. Idéal pour un premier départ en colonie, pour des jeunes attirés par ces disciplines ou pour des passionnés, une véritable vie de troupe où tous les inscrits ont le même objectif, monter sur scène, la veille du retour ! Le spectacle est retransmis en direct pour les familles…

925 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. CENTRE PAUL VALÉRY – THALIE 06500 MENTON Menton Garavan Alpes-Maritimes

