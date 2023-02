Mentissa – Tournée 2023 ASSOCIATION BOUCHE D’AIR, 28 mars 2023, NANTES.

Mentissa – Tournée 2023 ASSOCIATION BOUCHE D’AIR. Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 20:30 (2023-02-22 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Zouave (L-R-21-7316 & L-R-21-7315) présente ce concert Novembre 2020. Mentissa débarque à Paris, Gare du Nord, en provenance de Bruxelles. La vingtaine àpeine entamée, la jeune fille s’apprête à tenter sa chance le jour même devant le jury de The Voice,armée d’une chanson de Dua Lipa revisitée. La suite a animé les conversations de millions defrançais pendant quelques mois : 4 sièges retournés, le choix du « coach » Vianney, des prestationsbouleversantes qui mènent Mentissa jusqu’à cette finale au cours de laquelle elle dévoile pour lapremière fois une chanson inédite. Une chanson manifeste écrite et composée par Vianney à partirde l’histoire de Mentissa. Un autoportrait sans filtre, scandé par une jeune femme certaine d’avoirtrouvé sa place. Une chanson qui en annonce d’autres. Et Bam.N° téléphone accès PMR : 01 49 25 89 99 / La Cigale Mentissa

ASSOCIATION BOUCHE D’AIR NANTES 33 RUE DE STRABOURG Loire-Atlantique

N° téléphone accès PMR : 01 49 25 89 99 / La Cigale

