Mentissa Rocher de Palmer Cenon, vendredi 29 mars 2024.

Mentissa Mentissa, Rocher de Palmer, Cenon Vendredi 29 mars, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif 26€ | Tarif abonné 23€ | L’infidèle 24€ | Tarif guichet 27€ Places assises numérotées

La jeune Belge a toujours eu en tête le rêve de devenir chanteuse. Après avoir gagné l’aventure The Voice Kids Belgique, elle est, quelques années plus tard, finaliste de The Voice France grâce à des performances bouleversantes et une voix puissante. Une amitié profonde la lie à son coach Vianney, qui lui écrit le titre Et Bam et la propulse au sommet. Parallèlement, il la guide dans ce nouveau métier au cours d’une tournée des Zénith où elle fait sa première partie. Dans son premier album La vingtaine, Mentissa dresse son autoportrait, partage les interrogations et les peurs d’une jeune fille de son temps en ballades et titres pop accrocheurs. Touchant et profondément actuel.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/mentissa/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

