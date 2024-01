MENTISSA / PASCAL OBISPO SCENE PRINCIPALE-Plein Air Avoine, dimanche 30 juin 2024.

Le festival Avoine Zone Groove présenteDimanche 30 juin 202419h30 – MENTISSAMentissa, c’est l’assurance d’être en présence de quelqu’un à la vivacité pétaradante, à la spontanéité salvatrice, au verbe volubile et au capital sympathie instantané. Une sacrée nature, comme on en croise rarement, déterminée à un envol artistique dès l’enfance. Elle grandit dans la banlieue bruxelloise, dévore Disney Channel, danse beaucoup, s’imagine cheerleader jusqu’à ce qu’elle tombe sur la série Glee à l’âge de douze ans. Une révélation. La chambre comme premier refuge pour chanter, la mère comme première spectatrice clairvoyante. Trois ans plus tard, elle participe à The Voice Kids Belgique et ramène la coupe à la maison.21h30 – PASCAL OBISPOAfin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose à partir d’octobre 2023 sa tournée événement.Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions.

Tarif : 7.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-06-30 à 19:30

Réservez votre billet ici

SCENE PRINCIPALE-Plein Air RUE GEORGES JOUBERT 37420 Avoine 37