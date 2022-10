MENTALISTE – CÉRÉBRO Pouzauges, 16 décembre 2022, Pouzauges.

MENTALISTE – CÉRÉBRO

Centre culturel L’Echiquier La Fournière Pouzauges Vende La Fournière Centre culturel L’Echiquier

2022-12-16 – 2022-12-16

La Fournière Centre culturel L’Echiquier

Pouzauges

Vende

Avec Cerebro, Matthieu Villatelle nous invite à une réflexion aussi excitante que déroutante sur les rapports de confiance et les mécanismes de persuasion et de manipulation, en amenant les spectateurs à décrypter certains comportements et à développer leur intuition.

Et si l’on vous proposait de vous révéler ce qui d’ordinaire vous est caché ?

Êtes-vous prêts à repousser vos propres limites ?

Ce spectacle interactif de magie mentale aux faux airs de programme de développement personnel nous place au coeur d’expériences troublantes qui vont nous surprendre et nous faire découvrir des capacités corporelles et cérébrales insoupçonnées, voire impossibles…

De et avec Matthieu Villatelle Mise en scène Kurt Demey

Réservation obligatoire.

Avec Cerebro, Matthieu Villatelle nous invite à une réflexion aussi excitante que déroutante

+33 2 51 61 46 10 https://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/fiche-spectacles/420

La Fournière Centre culturel L’Echiquier Pouzauges

dernière mise à jour : 2022-10-17 par