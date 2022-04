MENTAL CIRCUS – SPECTACLE Le Croisic, 30 avril 2022, Le Croisic.

MENTAL CIRCUS – SPECTACLE Le Croisic

2022-04-30 – 2022-04-30

Le Croisic Loire-Atlantique

Mental Circus

Viktor Vincent

Mentalisme

Avec une main de maître, Viktor Vincent vous fait voyager dans les années trente américaines et vous fait vivre une expérience majestueuse à la rencontre de performances et de sensations à couper le souffle. Lire dans vos pensées, prédire le hasard, repousser les limites du corps, imaginez toutes ces performances sur une même scène. Dans Mental Circus, Viktor Vincent nous fait voyager dans le temps et compile des performances mentales et expériences bluffantes. Le public devient véritable acteur du spectacle, se découvrant des capacités inattendues et des dons inimaginables.

Informations et billetterie

Hôtel de ville – service Culture, Office de tourisme ou sur place, le jour du spectacle.

Tarifs : 25,00 € (tarif plein) / 20,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans, demandeur d’emploi et accompagnateur PMR)

Profiter de la formule d’abonnement individuel de la salle Jeanne d’Arc en choisissant 3 spectacles et bénéficier des tarifs réduits. Disponible sur la programmation 2021/2022 de la salle Jeanne d’Arc et sur celle de Théâtre en Automne, tous spectacles confondus. Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation du spectacle par la Ville du Croisic.

