Mental Circus Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Mental Circus Nice, 29 mars 2022, Nice. Mental Circus Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

2022-03-29 – 2022-04-01 Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 22 Viktor Vincent, magicien mentaliste, repousse une nouvelle fois les limites de son art. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l’Ariane Nice

dernière mise à jour : 2021-12-28 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Ville Nice lieuville Théâtre Lino Ventura 168 boulevard de l'Ariane Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Mental Circus Nice 2022-03-29 was last modified: by Mental Circus Nice Nice 29 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes