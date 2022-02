Mensuelle Antiquaires Brocantes toutes collections Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Mensuelle Antiquaires Brocantes toutes collections Saint-Pierre-en-Auge, 6 mars 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Mensuelle Antiquaires Brocantes toutes collections Place du Marché Halle et hallettes Saint-Pierre-en-Auge

2022-03-06 08:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 Place du Marché Halle et hallettes

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous : livres, verrerie, meubles anciens, vintage, art populaire, décoration de jardin…des trésors pour tous les goûts!

Et aussi, en concomitance à 50 mètres de la halle, la cour carrée des Brocanteurs regroupe une dizaine d’Antiquaires et brocanteurs. Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous : livres, verrerie, meubles anciens, vintage, art populaire, décoration de jardin…des trésors pour tous les goûts!

Et aussi, en concomitance à 50… +33 7 82 42 44 06 Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous : livres, verrerie, meubles anciens, vintage, art populaire, décoration de jardin…des trésors pour tous les goûts!

Et aussi, en concomitance à 50 mètres de la halle, la cour carrée des Brocanteurs regroupe une dizaine d’Antiquaires et brocanteurs. Place du Marché Halle et hallettes Saint-Pierre-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Saint-Pierre-en-Auge Adresse Place du Marché Halle et hallettes Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Place du Marché Halle et hallettes Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

Mensuelle Antiquaires Brocantes toutes collections Saint-Pierre-en-Auge 2022-03-06 was last modified: by Mensuelle Antiquaires Brocantes toutes collections Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 6 mars 2022 Calvados Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados