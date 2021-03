Mensa Sonora – Festival Lumières du Baroque, 23 août 2021-23 août 2021, Celles-sur-Belle.

Mensa Sonora – Festival Lumières du Baroque 2021-08-23 – 2021-08-27 Abbaye Royale 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle

Pour la 23e édition du festival, le thème prévu initialement en 2020 est de nouveau à l’honneur : la ville de « Rome », autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évoluer de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. 7 ensembles et compagnies participeront à 12 spectacles/concerts durant une semaine.

Pour la 23e édition du festival, le thème prévu initialement en 2020 est de nouveau à l’honneur : la ville de « Rome », autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évoluer de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. 7 ensembles

+33 7 67 04 04 73

Pour la 23e édition du festival, le thème prévu initialement en 2020 est de nouveau à l’honneur : la ville de « Rome », autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évoluer de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. 7 ensembles

Pour la 23e édition du festival, le thème prévu initialement en 2020 est de nouveau à l’honneur : la ville de « Rome », autre berceau italien de la musique baroque avec Venise et Naples, une ville ayant vu naître et évoluer de très grands noms comme Frescobaldi, Corelli ou encore Haendel. 7 ensembles et compagnies participeront à 12 spectacles/concerts durant une semaine.

Pixabay