La Rurale – Festival Mixages, 30 juin 2023, Mens. La Rurale, fête des arts dans les rues de Mens

Festival de rue à Mens.

2023-06-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. EUR.

Mixages Rue Dr Senebier

Mens 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



La Rurale, arts festival in the streets of Mens

Street festival in Mens La Rurale, festival artístico en las calles de Mens

Fiesta en las calles de Mens La Rurale, Fest der Künste in den Straßen von Mens

Straßenfest in Mens Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme du Trièves

