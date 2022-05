Menons l’enquête : L’eau, une ressource, une source d’énergie Saint-Cirq-Madelon Saint-Cirq-Madelon Catégories d’évènement: 46300

Saint-Cirq-Madelon 46300 Saint-Cirq-Madelon 9h45 | Limité à 10 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte) | RDV transmis lors de l’inscription | Le matériel nécessaire à la construction des petits moulins est fourni.

Sur les bords de la Marcillande, les enfants fabriqueront des petits moulins en bois à partir des éléments récoltés dans la nature. Ils pourront ensuite les mettre à l’eau et faire des petites expériences sur la force de l’eau.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot ©Nelly Blaya/departement du lot

