2022-08-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-18 Nous connaissons tous les escape game. Mais, perchés dans un arbre, l’exercice prend une autre dimension. Énigmes et casse-têtes vous aideront à évoluer dans ce jeu. Votre objectif : trouver la clé qui vous permettra de libérer vos cordes et

ainsi de pouvoir revenir au sol !

Animé par Cédric Bapst-Brocard, éducateur grimpe d’arbres, association Au fil des cimes et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot.

Limité à 6 enfants par groupe (à partir de 8 ans, obligatoirement accompagnés

d'un adulte) RDV transmis lors de l'inscription. Deux groupes l'un à 14 h 30, le second à 15 h 30.

