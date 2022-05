Menons l’enquête : ”Cherchons la petite bête aux grottes du Piage” Fajoles Fajoles Catégories d’évènement: Fajoles

Lot

Menons l’enquête : ”Cherchons la petite bête aux grottes du Piage” Fajoles, 21 juillet 2022, Fajoles. Menons l’enquête : ”Cherchons la petite bête aux grottes du Piage” Fajoles

2022-07-21 09:45:00 09:45:00 – 2022-07-21 12:00:00 12:00:00

Fajoles Lot Fajoles 9h45 | RDV transmis lors de l’inscription | Limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte) | Le matériel nécessaire à la construction des abris est fourni.

Balade à la recherche du petit peuple de l’herbe pour découvrir le monde fascinant et ingénieux des insectes ! Munis du matériel adapté, les enfants capturent en douceur ces petites créatures, observent, iden- tifient puis leur redonnent leur liberté. Au terme de cette découverte, les enfants fabriqueront un petit abri à abeilles solitaires à installer chez soi.

Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations sont régulièrement organisées… 9h45 | RDV transmis lors de l’inscription | Limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte) | Le matériel nécessaire à la construction des abris est fourni.

Balade à la recherche du petit peuple de l’herbe pour découvrir le monde fascinant et ingénieux des insectes ! Munis du matériel adapté, les enfants capturent en douceur ces petites créatures, observent, iden- tifient puis leur redonnent leur liberté. Au terme de cette découverte, les enfants fabriqueront un petit abri à abeilles solitaires à installer chez soi.

Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot ©nelly blaya/departement du lot

Fajoles

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fajoles, Lot Autres Lieu Fajoles Adresse Ville Fajoles lieuville Fajoles Departement Lot

Fajoles Fajoles Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fajoles/

Menons l’enquête : ”Cherchons la petite bête aux grottes du Piage” Fajoles 2022-07-21 was last modified: by Menons l’enquête : ”Cherchons la petite bête aux grottes du Piage” Fajoles Fajoles 21 juillet 2022 Fajoles Lot

Fajoles Lot