Menons l'enquête : à la recherche des habitants de la forêt, 8 août 2022

2022-08-08 09:45:00 09:45:00 – 2022-08-08 En partenariat avec Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles. Limité à 12 enfants, obligatoirement accompagnés d’un adulte. Le lieu précis de rendez-vous sera transmis lors de l’inscription. Site ENS : Vallée de la Masse Petite balade immersive et ludique à la découverte des petits mystères des grands bois !

Laissons-nous guider tout en explorant et en jouant sur le thème des arbres et de la biodiversité forestière. La forêt n’aura plus aucun secret pour vous ! Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Site ENS : Vallée de la Masse

