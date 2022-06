Ménoc plage

Ménoc plage, 21 juillet 2022, . Ménoc plage



2022-07-21 – 2022-07-21 EUR Ménoc plage jeudi 21 juillet à Melle Marché de créateurs du quartier Ménoc par Le Bêta Lab et Oxalis Scop 16h Atelier créatif 7/12 ans

En s’inspirant des œuvres rupestres des hommes pré-historiques, dessine et anime ton mammouth, avec l’aide d’Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice de « L’Inventaire illustré de la Préhistoire », de Virginie Aladjidi (éd° Albin Michel jeunesse)

En partenariat avec la librairie Le Matoulu

Durée: 2 heures

Entrée libre

Réservation obligatoire/places limitées 17h : Visite de l’hôtel de Ménoc par la Société Archéologique et Spéléologique du Mellois et Atelier de Lecture à Haute Voix suivi d’une scène ouverte par Post Scriptum Atelier créatif 7/12 ans En s’inspirant des œuvres rupestres des hommes pré-historiques, dessine et anime ton mammouth, avec l’aide d’Emmanuelle Tchoukriel

En partenariat avec la librairie Le Matoulu

Durée: 2 heures

Entrée libre

Réservation obligatoire/places limitées 17h : Visite de l’hôtel d Ménoc plage jeudi 21 juillet à Melle Marché de créateurs du quartier Ménoc par Le Bêta Lab et Oxalis Scop 16h Atelier créatif 7/12 ans

En s’inspirant des œuvres rupestres des hommes pré-historiques, dessine et anime ton mammouth, avec l’aide d’Emmanuelle Tchoukriel, illustratrice de « L’Inventaire illustré de la Préhistoire », de Virginie Aladjidi (éd° Albin Michel jeunesse)

En partenariat avec la librairie Le Matoulu

Durée: 2 heures

Entrée libre

Réservation obligatoire/places limitées 17h : Visite de l’hôtel de Ménoc par la Société Archéologique et Spéléologique du Mellois et Atelier de Lecture à Haute Voix suivi d’une scène ouverte par Post Scriptum dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville