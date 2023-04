Le Jeu de la Vérité ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY Catégories d’Évènement: Essonne

LE JEU DE LA VÉRITÉVendredi 23 Juin 2023 à 20 h 30 De Philippe LelloucheMise en scène par David BrécourtAvec : Emma Smet, Sam Lellouche, Clément Moreau et Alexandre Bierry Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu'il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, et qu'elle va arriver d'un instant à l'autre.Son entrée en scène provoque la surprise générale.Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse…Accès handicapé / Heure d'arrivée : 30 minutes avant le début du spectacle. RER D direction Malesherbes Accès personnes à mobilité réduite : 01 69 90 04 92 ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne Tarif : 27.5 à 33.0 euros.

