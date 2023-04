Arnaud Tsamere, 2 Mariages & 1 Enterrement – Tournée ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY Catégories d’Évènement: Essonne

Arnaud Tsamere, 2 Mariages & 1 Enterrement – Tournée ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT, 29 avril 2023, MENNECY. Arnaud Tsamere, 2 Mariages & 1 Enterrement – Tournée ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 22.0 à 33.0 euros. LE THEATRE JEAN FERRAT DE FOURMIES EN ACCORD AVEC DARK SMILE PRODUCTIONS PRESENTE CE SPECTACLE Arnaud Tsamere 2 mariages & 1 enterrement« Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui pourrait se résumer à la question « comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? » on m’a demandé de faire un pitch : Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage – 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde alternée + la mort du père – la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 poissons = le spectacle de la maturation. » Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient en 2020 avec un nouveau spectacle. N° informations PMR : 03 27 39 95 64 Arnaud Tsamere Arnaud Tsamere Votre billet est ici ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne 22.0

