Un spectacle à la date du 2023-09-27 à 21:30 (2023-07-31 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. SC Productions (2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. Meniways, humoriste française se fait connaître sur les réseaux sociaux avec le personnage fictif, Meni Gilliger, coach en destruction personnelle.

L’humoriste monte sur scène pour la première fois, en plein coeur de Manhattan, dans la ville de New York, alors qu’elle est encore consultante en agence média, à Paris. Elle présente, à Lyon, au Boui-Boui, son premier spectacle: « il faut souffrir pour être bête ».

Dans son spectacle, MeniWays dépeint avec humour, la francité face au reste du monde… Information pratiques :

Métro Vieux Lyon / Station Velo’V / Parking St Georges

Arrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle. 21.0 EUR.

