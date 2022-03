Ménil et une nuit, l’exposition qui chante l’amour de Ménilmontant Mairie du 20e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Ménil et une nuit est une exposition mêlant poésie, photographie et musique à travers quatre thèmes qui font écho à l’histoire du quartier Ménilmontant : ses singularités, son effervescence artistique, politique et pluriculturelle. La mairie du 20e est fière d’accueillir cette exposition dans son salon d’honneur du 25 mars au 23 avril 2022. En 2011, la photographe Valauren a imaginé une série photographique sur Ménilmontant en pleine transformation. Cet hommage à l’œuvre de Willy Ronis questionne les changements de ce quartier de Paris depuis la fin des années 50 et qui s’achève fin 2021 à l’occasion de l’anniversaire de la Commune. L’aboutissement de cette exposition vient de la rencontre entre la poète Hassiba Hô et Valauren. Toutes deux habitantes du quartier, elles se croisent régulièrement et découvrent leur désir commun de rendre hommage à Ménilmontant. Ayant déjà démarré des projets photographiques pour l’une et poétiques pour l’autre, Ménil et une nuit est née une soirée d’été, avec une évidence : créer une proposition originale où la poésie parle à la photographie. Infos pratiques du 25 mars au 23 avril ⏰ du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, les jeudis jusqu’à 19h30 et les samedis de 9h à 12h30 Salon d’honneur de la mairie du 20e – 6 place Gambetta 75020 Paris En savoir plus sur l’exposition Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020 Contact : 0143152085 mairie20@paris.fr https://mairie20.paris.fr/pages/exposition-mairie-du-20e-19503 https://www.facebook.com/events/1126410798178100/?ref=newsfeed https://twitter.com/Mairiedu20 Expo;Histoire;Photo

