RENCONTRES À LA FERME 19 Rue du Haut Bout, 13 mai 2023, Ménil-de-Senones.

La GAEC du Renclos vous ouvre ses portes dans le cadres des Rencontres à la Ferme, événement national.

Visite de la ferme, marché de producteurs, dégustation de produits locaux, exposition d’engins, contact avec les animaux, tours de poneys et plein d’autres animations pour les petits et les grands.

Restauration à la ferme midi et soir : Tartes flambées. Buvette.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 21:00:00. 0 EUR.

19 Rue du Haut Bout Gaec du Renclos

Ménil-de-Senones 88210 Vosges Grand Est



The GAEC du Renclos opens its doors to you as part of the Rencontres à la Ferme, a national event.

Visit of the farm, producers’ market, tasting of local products, exhibition of machines, contact with animals, pony rides and many other animations for children and adults.

Catering at the farm for lunch and dinner: Tarts flambées. Refreshment bar.

El GAEC du Renclos le abre sus puertas en el marco de los Rencontres à la Ferme, un acontecimiento nacional.

Visita de la granja, mercado de productores, degustación de productos locales, exposición de maquinaria, contacto con los animales, paseos en poni y muchas otras actividades para grandes y pequeños.

Catering en la granja para el almuerzo y la cena: Tartas flambeadas. Bar de refrescos.

Die GAEC du Renclos öffnet Ihnen ihre Türen im Rahmen der Rencontres à la Ferme, einer nationalen Veranstaltung.

Besuchen Sie den Bauernhof, besuchen Sie den Bauernmarkt, probieren Sie lokale Produkte, stellen Sie Maschinen aus, gehen Sie mit den Tieren auf Tuchfühlung, reiten Sie auf Ponys und erleben Sie viele weitere Attraktionen für Groß und Klein.

Verpflegung auf dem Bauernhof mittags und abends : Flammkuchen. Getränkestand.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES