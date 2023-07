VISITE GUIDEE DE LA VILLA GALLO-ROMAINE SAINT CLEMENT menhir de la Pierre Plantée Saint-Germain-de-Calberte, 25 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Depuis le menhir de la Pierre Plantée, nous irons à travers le chemin royal jusqu’à la villa gallo-romaine Saint Clément où nous imaginerons la vie d’autrefois suite aux fouilles archéologiques des années 1970.

Du néolithique aux randonneurs du Steve….

2023-07-25 fin : 2023-07-25 20:00:00. EUR.

menhir de la Pierre Plantée

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



From the Pierre Plantée menhir, we’ll follow the royal path to the Gallo-Roman villa of Saint Clément, where we’ll imagine what life was like in days gone by, following archaeological excavations in the 1970s.

From Neolithic times to Steve’s hikers…

Desde el menhir de Pierre Plantée, seguiremos el camino real hasta la villa galo-romana de Saint Clément, donde imaginaremos la vida de antaño gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en los años setenta.

Del Neolítico a los senderistas de Steve…

Vom Menhir Pierre Plantée aus gehen wir über den Königsweg bis zur gallo-römischen Villa Saint Clément, wo wir uns nach den archäologischen Ausgrabungen der 1970er Jahre das Leben von damals vorstellen werden.

Von der Jungsteinzeit bis zu den Wanderern von Steve…

