Le menhir de la Crulière est un mégalithe classé « monument historique » le 18 février 1934. Il est aussi appelé « la Pierre du Diable ». Datant de l’époque du néolithique, il témoigne de l’occupation humaine, dès la Préhistoire, sur le littoral. De forme pyramidale, est essentiellement composé de quartz blanc. Il est haut d’environ 2,30m, épais de 1,15m avec une large base d’environ 2,25m et pèse plus 8 tonnes.

Selon une des légendes, un gros garçon de 15 ans et sa vache, s’étant donnés au diable, auraient été écrasés sous cet énorme bloc, lancé par le bras de Satan.

Menhir de la Crulière Chemin du Menhir, 85470 Brem-sur-Mer Brem-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire 02 51 90 92 33 http://www.payssaintgilles-tourisme.fr Menhir aussi appelé « la pierre du diable », classé en 1934. Dans le centre-bourg prendre direction Vairé puis à 2km de la sortie du bourg prendre sur la gauche chemin du Menhir – D54

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

