Mengmeng GAO Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Surveiller et Punir – Vidéo

Mengmeng GAO est originaire de Pékin (Chine), où elle est née en 1986. Elle vit et travaille à Paris.

L’œuvre Surveiller et punir prend source dans le livre du même nom de Michel Foucault. Le philosophe y énumère les mesures du XVIIe siècle pour intervenir dans les épidémies. Via une animation en noir et blanc dérivée de l’art des mangas comme des dessins animés de Kentridge, l’artiste part du constat que nos mesures actuelles de prévention des épidémies ne sont pas si différentes de celles-ci. Elles sont simplement plus humaines et plus douces. Cependant, le paradoxe est que plus les méthodes sont douces, plus elles sont déprimantes.

Instagram : mengmeng_gao_

Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée Paris 75004

1 : Saint-Paul (227m) 8 : Chemin Vert (461m)



Contact :Bibliothèque Historique de la Ville de Paris https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

Mengmeng GAO