Jeu de piste à Plouhinec
Parking Menglenot, 11 juillet – 29 août 2023
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d'un adulte dont l'entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants

A PARTIR DE 8 ANS – RESERVATION OBLIGATOIRE
https://archikurieux.regiondo.fr/jeu-de-piste-a-plouhinec-29

Notre arrière-grand-oncle Archibald se livre à une enquête pour découvrir l'identité d'un homme prestigieux qui a séjourné à Plouhinec. Il a besoin de votre aide pour décrypter les énigmes et trouver les mots de passe qui lui permettront d'éclaircir ce mystère et de découvrir l'histoire du port de Poulgoazec en Plouhinec.

Parking Quai Jean JADE 29780 Plouhinec
Menglenot 29780 Finistère

