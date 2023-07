Chasse aux [K]uriosités à Plouhinec (29) Parking Menglenot, 11 juillet 2023 10:30, Menglenot.

Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants 11 juillet – 28 août 1

https://archikurieux.regiondo.fr/chasse-aux-k-uriosites-a-plouhinec

A partir de 4 ans (plusieurs niveaux disponibles)

RESERVATION OBLIGATOIRE

En autonomie,explorez le secteur de Poulgoazec et le port pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.

Parking Quai Jean JADE 29780 Plouhinec Menglenot 29780 Finistère