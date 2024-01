Mengers • Pirate Machine / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Ty Segall, Thee Oh Sees & King Gizzard and the Lizzard Wizard

MENGERS (22h00)

(Garage – D.F, Mexico)

Mengers est l’un des groupes les plus immédiats lorsqu’on pense à l’avant-garde musicale, une force de la nature qui continuera à fournir une musique inspirante pour les années à venir.

Mengers débutera 2024 en jouant au festival du célèbre magazine américain Pitchfork, qui aura sa première édition en CDMX. Ils partageront l’affiche avec King Krule, Protomartyr et plus encore.

Quelques mois plus tard, en mai et juin Ils feront leur première tournée européenne, avec plus de 30 dates programmées dont des festivals et des expositions personnelles.

https://mengers.bandcamp.com/album/vs

PIRATE MACHINE (20h00)

(Garage pop – Paris, FR)

Salut ! Moi c’est Tchaz et mon projet s’appelle Pirate Machine. C’est des morceaux garage-pop de 3 minutes, je parle de plein de trucs mais au fond je critique le capitalisme. Si t’es fan de Ty Segall ou d’Elliott Smith tu vas kiffer. Si t’es fan de Britney aussi

La suite de la programmation arrive très vite !

Mercredi 15 Mai 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

