Menez l’enquête pour trouver le coupable dans l’affaire Pétrarque ! Bibliothèque patrimoniale et archives Michel Vovelle Aix-en-Provence, mercredi 27 mars 2024.

La Bibliothèque patrimoniale et archives municipales Michel Vovelle vous propose une expérience immersive en plongeant dans un thriller qui mêle enquête et science lors d’un escape game.

Résolvez un crime mystérieux en endossant le rôle d’un.e spécialiste de la littérature médiévale du laboratoire CIELAM ou de l’expert.e chimiste du laboratoire MADIREL. Collaborez avec Élodie Boulauze de la police scientifique pour démasquer l’assassin. Attention, le temps presse dans une heure, sur le plateau du JT, le directeur du journal Labération livrera ses théories complotistes sur le crime. À vous de prouver que toutes ces révélations ne sont que des infox et que vous connaissez l’identité de l’assassin.



Sessions de jeux de 30 minutes et discussion autour du manuscrit et du jeu par ses conceptrices Elodie Burle-Errecade, Valérie Gontero-Gauze et Florence Boulc’h.



Cet évènement est réalisé en étroite collaboration avec l’université d’Aix-Marseille s’inscrit dans le cadre des nocturne de l’Histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 17:00:00

fin : 2024-03-27 20:00:00

Bibliothèque patrimoniale et archives Michel Vovelle 25 allée de Philadelphie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesmejanes-patrimoine@mairie-aixenprovence.fr

