Menez l’enquête le temps d’une soirée au MUS ! MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes, samedi 18 mai 2024.

Menez l’enquête le temps d’une soirée au MUS ! Nous sommes en 1920 et un maçon mosaïste, suresnois de surcroît, a été découvert mort, écrasé au sol devant le perron du cinéma parisien le Louxor… Drôle de coïncidence, la fresque décorative en mosa… Samedi 18 mai, 18h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Nous sommes en 1920 et un maçon mosaïste, suresnois de surcroît, a été découvert mort, écrasé au sol devant le perron du cinéma parisien le Louxor… Drôle de coïncidence, la fresque décorative en mosaïque n’est pas terminée… Des tesselles dorées à l’or fin manquent à l’appel…

Mais que s’est-il vraiment passé ?

Pour résoudre cette enquête l’Inspecteur Hercule Sellier sera là exceptionnellement, pour mettre tout son talent au service de la Vérité. Vous pourrez l’aider à votre tour en interrogeant tous les témoins et potentiels suspects présents durant la grande nuit des musées.

Qui parmi Monsieur le projectionniste, Madame Cléopâtre, le Professeur mystérieux, le Docteur Radius, la Colonelle Béernaise et Mademoiselle Gentil est à blâmer ?

Aidez-nous à le découvrir !

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 37 37 http://mus.suresnes.fr http://www.facebook.com/pages/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale/1504850733064138?ref=aymt_homepage_panel Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes vient d’ouvrir ses portes dans l’ancienne gare « Suresnes-Longchamp », construite en 1889. Le MUS retrace l’histoire de Suresnes, de son paysage urbain ainsi que de son évolution économique et sociale au fil des siècles, en s’appuyant sur les collections mais aussi sur des supports multimédia et des dispositifs multi-sensoriels.

© MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp » Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360 Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien »

© Service de la Communication de la Ville de Suresnes