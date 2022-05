Menez l’enquête dans les rues d’Agen Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Menez l’enquête dans les rues d’Agen Agen, 13 mai 2022, Agen. Menez l’enquête dans les rues d’Agen Agen

2022-05-13 – 2022-05-13

Agen Lot-et-Garonne Agen EUR Agen, 1943. A la manière du jeu Unlock !, menez l’enquête sur deux personnages au destin opposé. Qui étaient-ils ? Quel fut leur parcours de vie ? Pour quelles raisons ont-ils disparu ?. Agen, 1943. A la manière du jeu Unlock !, menez l’enquête sur deux personnages au destin opposé. Qui étaient-ils ? Quel fut leur parcours de vie ? Pour quelles raisons ont-ils disparu ?. +33 5 53 66 26 60 Agen, 1943. A la manière du jeu Unlock !, menez l’enquête sur deux personnages au destin opposé. Qui étaient-ils ? Quel fut leur parcours de vie ? Pour quelles raisons ont-ils disparu ?. CEDP47

Agen

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Ville Agen lieuville Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

Menez l’enquête dans les rues d’Agen Agen 2022-05-13 was last modified: by Menez l’enquête dans les rues d’Agen Agen Agen 13 mai 2022 Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne