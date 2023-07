Randonnée pédestre en soirée Ménétréols-sous-Vatan, 8 juillet 2023, Ménétréols-sous-Vatan.

Ménétréols-sous-Vatan,Indre

L’Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organise sa randonnée pédestre en soirée, le samedi 8 juillet 2023..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . 4 EUR.

Ménétréols-sous-Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire



The Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan is organizing its evening hike on Saturday, July 8, 2023.

La Asociación Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organiza su marcha nocturna el sábado 8 de julio de 2023.

Die Association Familles Rurales de Ménétréols-sous-Vatan organisiert am Samstag, den 8. Juli 2023, ihre Abendwanderung.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Champs d’Amour