Balade crépusculaire sur les Iles de la Gargaude La Gargaude, 9 août 2023, Ménétréol-sous-Sancerre.

Partez à la rencontre d’une nature exceptionnelle le temps d’une soirée estivale. L’ambiance crépusculaire mettra vos sens en éveil et vous emmènera découvrir cet espace naturel sensible

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (MENETREOL-SOUS-SANCERRE)..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 22:00:00. 4 EUR.

La Gargaude

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come and meet an exceptional nature during a summer evening. The twilight atmosphere will awaken your senses and take you to discover this sensitive natural area

Meeting point communicated during registration (MENETREOL-SOUS-SANCERRE).

Venga al encuentro de una naturaleza excepcional durante una noche de verano. El ambiente crepuscular despertará sus sentidos y le hará descubrir este espacio natural tan sensible

Punto de encuentro comunicado en la inscripción (MENETREOL-SOUS-SANCERRE).

Machen Sie sich an einem Sommerabend auf den Weg, um eine außergewöhnliche Natur zu erleben. Die Dämmerungsstimmung wird Ihre Sinne wecken und Sie auf eine Entdeckungsreise durch diesen sensiblen Naturraum mitnehmen

Treffpunkt, der bei der Anmeldung mitgeteilt wird (MENETREOL-SOUS-SANCERRE).

