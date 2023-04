Brocante des Brangers – Menetou Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

Brocante des Brangers – Menetou Salon, 25 juin 2023, Menetou-Salon. 2e édition de la Brocante des Brangers. Restauration, buvette et diverses animation. Réservation jusqu’au 18 juin 2023..

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire



2nd edition of the Brocante des Brangers. Catering, refreshments and various activities. Reservation until June 18, 2023. 2ª edición de la Brocante des Brangers. Catering, refrescos y actividades diversas. Reserva hasta el 18 de junio de 2023. 2. Ausgabe des Brocante des Brangers (Flohmarkt). Restauration, Getränkeausschank und verschiedene Animationen. Reservierung bis zum 18. Juni 2023. Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES

