Journée en famille spéciale Alice aux pays des merveilles Les moulons, 24 juin 2023, Menetou-Salon.

Journée en famille spéciale Alice aux Pays des Merveilles, le 24 juin. Retrouvez des animations, jeux de pistes et ateliers en fin d’après-midi suivi d’un spectacle équestre en soirée. Réservation au 06 22 05 20 82..

Les moulons

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire



Special Alice in Wonderland family day on June 24. Find animations, games and workshops at the end of the afternoon followed by an equestrian show in the evening. Reservation at 06 22 05 20 82.

Jornada familiar especial Alicia en el País de las Maravillas el 24 de junio. Animaciones, juegos y talleres al final de la tarde, seguidos de un espectáculo ecuestre por la noche. Reserva en el 06 22 05 20 82.

Am 24. Juni findet ein spezieller Familientag für Alice im Wunderland statt. Am späten Nachmittag finden Animationen, Schnitzeljagden und Workshops statt, gefolgt von einer Pferdeshow am Abend. Reservierung unter 06 22 05 20 82.

