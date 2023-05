I Campagnoli 1 Rue de la Liberté, 21 mai 2023, Menetou-Salon.

Concert polyphonies Corses « I CAMPAGNOLI » à l’église de Menetou-Salon

Organisé par la commune de Menetou-Salon..

Dimanche 2023-05-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

1 Rue de la Liberté

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire



Concert Corsican polyphonies « I CAMPAGNOLI » in the church of Menetou-Salon

Organized by the commune of Menetou-Salon.

Concierto de polifonías corsas « I CAMPAGNOLI » en la iglesia de Menetou-Salon

Organizado por el ayuntamiento de Menetou-Salon.

Konzert der korsischen Polyphonie « I CAMPAGNOLI » in der Kirche von Menetou-Salon

Organisiert von der Gemeinde Menetou-Salon.

