Festival amérindien et western de Bell Fourche City Menetou-Salon, samedi 15 juin 2024.

Festival amérindien et western de Bell Fourche City Menetou-Salon Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Festival amérindien et western de Bell Fourche City

Au programme artisans et commerçants, camp de reconstitution historique avec tipi et cowboys du 19ème siècle. Des concerts et de la danse amérindienne, un spectacle de manipulation de fouet, des démonstrations de lasso, jonglage de revolvers.

.

Lieu-dit Les Rappereaux

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire contact@bellfourchecity.fr



L’événement Festival amérindien et western de Bell Fourche City Menetou-Salon a été mis à jour le 2024-01-17 par OT BOURGES