Les rencontres du Chêne : A la découverte du hibou Grand Duc Menet, 25 mars 2023, Menet. Les rencontres du Chêne : A la découverte du hibou Grand Duc Samedi 25 mars, 17h30 Menet

Sur inscription

Après une petite balade, venez découvrir le hibou Grand Duc et peut-être avoir la chance de l’écouter. Menet BROCQ Menet 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes – Au départ de Broc, petite randonnée de 2 km allez (Broc- Creyssac)

– Préparation de l’écoute et de l’observation du Hibou

– Dans une petite grange au près du Cantou, petite conférence sur le Grand Duc.

– Il sera possible de partager le repas près du feu de cheminée, apportez vos tasses et repas.

Le retour aux voitures se fera dans la nuit, prévoir lampe.

Nous vous proposons de covoiturer au départ de Saignes et Menet, appellez nous

Attention, en fonction de la météo, la sortie pourra être reportée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T17:30:00+01:00

2023-03-25T22:00:00+01:00

